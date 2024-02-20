بسبب مواعيد الاتحاد الآسيوي.. احتمالات بتأجيل كأس السوبر إلى الموسم القادم

وأكدت مصادر البرنامج أن هذا التغيير أثّر بالسلب على لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي؛ مما سيضطرها لتأجيل السوبر السعودي، إما في وقت مناسب قبل 27 مايو، قبل نهاية دوري روشن، أو تأجيله لبداية الموسم المقبل.