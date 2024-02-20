بسبب مواعيد الاتحاد الآسيوي.. احتمالات بتأجيل كأس السوبر إلى الموسم القادم

كشفت تقارير إعلامية، عن احتمالية تأجيل بطولة كأس السوبر السعودي 2023- 2024، إلى الموسم الرياضي القادم.
وبحسب مصادر برنامج "برا الـ18" على قناة "SSC"؛ فإنه قد يتم تأجيل مباراة كأس السوبر السعودي للموسم القادم؛ لتعثر الحصول على توقيت مناسب، بسبب التغيير في روزنامة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتحديد مباريات دور الـ16 بالبطولة الآسيوية.
وأكدت مصادر البرنامج أن هذا التغيير أثّر بالسلب على لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي؛ مما سيضطرها لتأجيل السوبر السعودي، إما في وقت مناسب قبل 27 مايو، قبل نهاية دوري روشن، أو تأجيله لبداية الموسم المقبل.
وأشار البرنامج إلى أنه قد يكون هناك بطولتان للسوبر السعودي بالموسم القادم؛ واحدة في بداية الموسم والأخرى في وسطه؛ مشددًا على أن إقامة السوبر السعودي في الوقت الحالي أمر بالغ الصعوبة مع زحمة الروزنامة الحالية.
وكانت 4 أندية قد تأهلت لكأس السوبر السعودي وهي: الاتحاد، والنصر (بطل ووصيف الدوري الموسم الماضي)، والهلال، والوحدة (بطل ووصيف كأس خادم الحرمين الشريفين).