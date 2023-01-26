"داركو" يشارك في التدريبات الجماعية.. الاتفاق يستأنف تدريباته تحضيرًا للعدالة

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، تدريباته، اليوم الخميس، على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد، يأتي ذلك ضمن استعدادات الأحمر لمواجهة نظيره العدالة، ضمن منافسات الجولة الـ15 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تدريبات لياقية، ثم تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة، واختتم التدريب بتقسيمة من 3 فرق.
وشهد التدريب مشاركة المدافع المقدوني داركو في التدريبات الجماعية بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرّض لها في التدريبات الماضية، في حين لا زال التركي بيرات وكذلك إبراهيم محنشي يواصلان برنامجهما التأهيلي.