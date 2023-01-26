"داركو" يشارك في التدريبات الجماعية.. الاتفاق يستأنف تدريباته تحضيرًا للعدالة

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، تدريباته، اليوم الخميس، على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد، يأتي ذلك ضمن استعدادات الأحمر لمواجهة نظيره العدالة، ضمن منافسات الجولة الـ15 لدوري روشن السعودي للمحترفين.