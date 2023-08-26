شاهد.. لقطات إنسانية لرونالدو مع طفلة نصراوية كفيفة تأسر القلوب

ونجح النصر في الفوز على نظيره الفتح بنتيجة (5 / 0) بقيادة رونالدو، الذي سجّل "هاتريك" في المباراة؛ ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.