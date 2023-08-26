شاهد.. لقطات إنسانية لرونالدو مع طفلة نصراوية كفيفة تأسر القلوب

خطف نجم النصر البرتغالى كريستيانو رونالدو، أمس، قلوب الجماهير بلقطات إنسانية رفقة طفلة نصراوية كفيفة؛ وذلك عقب نهاية مباراة النصر أمام الفتح ضمن منافسات الدورى السعودى.
ونجح النصر في الفوز على نظيره الفتح بنتيجة (5 / 0) بقيادة رونالدو، الذي سجّل "هاتريك" في المباراة؛ ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر موقع "إكس" -"تويتر" سابقاً-، مقطع فيديو لرونالدو وهو يحتضن طفلة كفيفة ويتحدث معها بالإنجليزية، ويقوم بتوقيع اسمه على الكرة التي كانت بيديها.
ويحتل النصر حالياً المركز العاشر في ترتيب جدول روشن السعودي للمحترفين برصيد 3 نقاط، وبفارق 6 نقاط عن الاتحاد والأهلي المتصدّرَيْن.