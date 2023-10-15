أندية سعودية تستهدف التعاقد مع "لاعب بالميراس" أرتور فيكتور كيمارايس بالموسم الجديد

كشف موقع "noticiasdomengao" عن اهتمام العديد من الأندية السعودية بالتعاقد مع المهاجم البرازيلي أرتور فيكتور كيمارايس، لاعب بالميراس البرازيلي خلال الموسم الجديد.
ووفقًا لذات الموقع؛ فإن اللاعب البرازيلي قد يودع بالميراس قريبًا حيث إنه جذب أنظار الأندية السعودية لكسب خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأشار الموقع إلى أنه على الرغم من اهتمام بعض الأندية السعودية بأرتور فيكتور خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أنه لا يوجد عرض رسمي لضم اللاعب حتى الآن.
ويلعب أرتور فيكتور كيمارايس البالغ من العمر 25 عامًا لنادي بالميراس البرازيلي منذ مارس الماضي، قادمًا من ريد بول براغانتينو مقابل 45 مليون ريال برازيلي تقريبًا.