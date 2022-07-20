العدالة يعزز صفوفه بالبرازيلي إديرسون فيليب

أعلن نادي العدالة الصاعد حديثًا لدوري المحترفين السعودي، يوم الأربعاء، تعاقده مع لاعب خط الوسط البرازيلي إديرسون فيليب، لتعزيز صفوف الفريق في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، دون الكشف عن تفاصيل العقد.
واكتفى النادي بنشر مقطع فيديو لبعض مهارات وأهداف اللاعب ، أرفقها بعبارة: "لاعبنا الجديد لاعب خط الوسط البرازيلي إديرسون فيليب".
وكانت آخر محطات لاعب الوسط البالغ من العمر 31عامًا، فريق أتليتيكو غويانيينسي البرازيلي، حيث شارك معه في 28 مباراة، سجل من خلالها هدفًا وحيدًا.
يُذكر أن إديرسون سبق أن مثل فريق القادسية خلال الموسم الرياضي 2020-2021، لعب 23 مباراة، وأسهم في هدفين، حيث سجل هدفًا وصنع آخر.
ويع إديرسون سادس المحترفين الأجانب،الذين سيمثلون العدالة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وهم: البيروفي كريستوفر جونزاليس والغيني ميكائيل ديرستام، وميلان مياتوفيتش من الجبل الأسود، والسويسري مارتن أنجا، والكولومبي رينالدو لينيس، والأرجنتيني لاتارو بالسيوس.
ويواصل العدالة الصاعد أخيرًا إلى دوري الأضواء، تحضيراته للموسم الرياضي المقبل، بتدريبات مكثفة تحت إشراف التونسي يوسف المناعي مدرب الفريق ضمن المرحلة الأولى، التي يليها معسكر خارجي في سلوفينيا خلال الفترة من 23 يوليو الجاري حتى 13 أغسطس المقبل.