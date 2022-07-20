العدالة يعزز صفوفه بالبرازيلي إديرسون فيليب

ويواصل العدالة الصاعد أخيرًا إلى دوري الأضواء، تحضيراته للموسم الرياضي المقبل، بتدريبات مكثفة تحت إشراف التونسي يوسف المناعي مدرب الفريق ضمن المرحلة الأولى، التي يليها معسكر خارجي في سلوفينيا خلال الفترة من 23 يوليو الجاري حتى 13 أغسطس المقبل.