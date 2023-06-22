فوز خالد الغامدي برئاسة النادي الأهلي

أُقيمت اليوم الخميس الجمعية العمومية الانتخابية لمؤسسة نادي الأهلي غير الربحية في مقر النادي، وفقًا للمادة (3/16) من نظام الأساس لأعضاء الأندية الرياضية.
وشهدت الجمعية العموميـة إعلان القائمة الفائزة برئاسة وعضوية مؤسسة نادي الأهلي غير الربحية بعد اكتمال النصاب القانوني لحضور أعضاء الجمعية العمومية الذي بلغ بنسبة 69.42 % من مجموع الأصوات.
والقائمة المتقدمة لرئاسة وعضوية مؤسسة نادي الأهلي غير الربحية:
1- الدكتور خالد أحمد الغامدي (الرئيس)
2- خالد يوسف عبدالرحمن الهندي (عضو)
3- ناصر عبد الله عبدالعزيز آل عثيمين (عضو)
4- بسام عقيل مقصود خان (عضو)
5- عبدالإله ناصر حسين الحرورة (عضو)
6- رامي فوزي عبدالله اللنجاوي (عضو)
واختتمت الجمعية بكلمة عضو اللجنة العامة للانتخابات أعلن فيها القائمة المرشحة لرئاسة وعضوية مؤسسة نادي الأهلي غير الربحية برئاسة الدكتور خالد الغامدي وعدد (5) أعضاء.
وعند الساعة الـ 8:00 مساء تم الانتهاء من اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية لمؤسسة نادي الأهلي غير الربحية.