الاتحاد يواصل الاستعداد بمعسكر إسبانيا.. وعوار يشارك للمرة الأولى في التدريبات

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، يوم الأربعاء، تدريباته الاستعدادية في معسكره الخارجي، المقام حالياً في مدينة أليكانتي الإسبانية، تأهباً لانطلاق الموسم الجديد 2024/ 2025.
ركز الجهاز الفني بقيادة المدرب لوران بلان على التجهيز اللياقي للاعبين من خلال التدريبات في الفترة الحالية، التي تقام على فترتين صباحية ومسائية، بين صالة اللياقة والملعب.
وشهدت التدريبات مشاركة اللاعب حسام عوار، عقب إجرائه القياسات البدنية، وذلك بعد يوم من توقيع عقد انتقاله إلى الاتحاد قادماً من روما الإيطالي.
وأدى حامد الغامدي حصة تدريبية انفرادية بالكرة للمرة الأولى ضمن برنامجه الإعدادي في إشارة إلى اقترابه من الانضمام إلى التدريبات الجماعية، حيث خضع لسلسلة من الاختبارات البدنية لتقييم مستوى لياقته البدنية، بعد أن أنهى بنجاح برنامجه التأهيلي في بلجيكا، هذه الاختبارات هي الخطوة الأولى في إعادة اندماجه التدريجي في الفريق.
وتشهد تدريبات الفريق متابعة من رئيس مجلس الإدارة المهندس لؤي مشعبي، عبر تواصله اليومي مع الرئيس التنفيذي السيد دمينجوس أوليفيرا للاطمئنان على أعضاء الفريق.