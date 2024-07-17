الاتحاد يواصل الاستعداد بمعسكر إسبانيا.. وعوار يشارك للمرة الأولى في التدريبات

وأدى حامد الغامدي حصة تدريبية انفرادية بالكرة للمرة الأولى ضمن برنامجه الإعدادي في إشارة إلى اقترابه من الانضمام إلى التدريبات الجماعية، حيث خضع لسلسلة من الاختبارات البدنية لتقييم مستوى لياقته البدنية، بعد أن أنهى بنجاح برنامجه التأهيلي في بلجيكا، هذه الاختبارات هي الخطوة الأولى في إعادة اندماجه التدريجي في الفريق.