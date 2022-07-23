الاتحاد يغادر للنمسا لتدشين التحضيرات لبدء الموسم الجديد

خط الدفاع: أحمد حجازي، زياد الصحفي، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، نايف عسيري، حمدان الشمراني، مهند الشنقيطي، مدالله العليان، زكريا هوساوي، محمد العوفي.