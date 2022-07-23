الاتحاد يغادر للنمسا لتدشين التحضيرات لبدء الموسم الجديد

غادرت بعثة فريق الاتحاد، قبل قليل، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، متجهة إلى النمسا؛ لإقامة معسكر خارجي استعدادًا للموسم الجديد 2022/ 2023.
وأعلن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني، قائمة اللاعبين المشاركين في معسكر الإعداد الخارجي، وخلت قائمة الأسماء المعلنة، من طارق حامد لاعب نادي الزمالك، الذي ارتبط اسمه باتحاد جدة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وأنهى لاعبو اتحاد جدة الفحوصات الطبية التي خضعوا لها على مدار يومين بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة جدة.
ومن المقرر أن يلتحق المحترفون الأجانب (على رأسهم أحمد حجازي، وعبدالرزاق حمد الله، وكورونادو، وجروهي، وهنريكي) بالفريق في النمسا.
وجاءت قائمة فريق اتحاد جدة المغادرة لمعسكر النمسا كالتالي:
حراسة المرمى: مارسيلو جروهي، صالح الوحيمد، محمد أبو عصيدة، رغدان مطري.
خط الدفاع: أحمد حجازي، زياد الصحفي، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، نايف عسيري، حمدان الشمراني، مهند الشنقيطي، مدالله العليان، زكريا هوساوي، محمد العوفي.
خط الوسط: برونو هنريكي، عوض الناشري، إيجور كورونادو، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن العبود، خالد السميري، أحمد باحسين، مروان الصحفي، حسين العيسى، معتصم صديق.
خط الهجوم: رومارينيو، عبدالرزاق حمدالله، هارون كمارا.