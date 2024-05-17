صافرة إسبانية تضبط ديربي الهلال والنصر

عين الاتحاد السعودي لكرة القدم طاقم تحكيم أوروبي لإدارة ديربي مدينة الرياض، والذي يجمع بين الغريمين التقليديين الهلال والنصر اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة 32 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
واختار طاقم تحكيم إسباني بقيادة جوزيه مارتينيز كحكم للساحة لإدارة قمة مباريات الجولة، على أن يساعده مواطناه رؤوال كابانيرو مساعد أول وأنيغو لوبيز مساعد ثانٍ، فيما سيتولى الروماني أوفيديو هاتيغان الإشراف على غرفة الفيديو، بمساعدة من الحكم السعودي إبراهيم الدخيل.
وكشف الاتحاد عن طواقم تحكيم مباريات اليوم الجمعة من الجولة 32، حيث أسند للحكم عبدالله الحربي إدارة مباراة ضمك وضيفه الفيحاء على أن يساعده كل من بدر الشمراني وأحمد العتيق، في حين سيشرف أحمد الرميخاني على غرفة الفيديو بمساعدة من مؤيد المسجن.
وكلف خالد الطريس لقيادة لقاء الاتفاق ونظيره الأخدود، حيث سيعاونه محمد العكبري وعبدالرحيم الشمري، فيما ستكون غرفة الفيديو بعهدة عبدالله الخربوش بمساعدة من محمد الحنفوش.