صافرة إسبانية تضبط ديربي الهلال والنصر

وكشف الاتحاد عن طواقم تحكيم مباريات اليوم الجمعة من الجولة 32، حيث أسند للحكم عبدالله الحربي إدارة مباراة ضمك وضيفه الفيحاء على أن يساعده كل من بدر الشمراني وأحمد العتيق، في حين سيشرف أحمد الرميخاني على غرفة الفيديو بمساعدة من مؤيد المسجن.