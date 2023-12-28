في جولة الإثارة من دوري الطائرة.. النصر يستضيف الأهلي .. والهلال يواجه الاتحاد

تنطلق غداً الجمعة، مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة ثلاث مباريات، حيث يتصدر الهلال ترتيب المسابقة ( 20 نقطة)، وهو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة، يليه الأهلي (19 نقطة)، ثم الابتسام في المركز الثالث (15 نقطة)، ويتفوق على الاتحاد بعدد مرات الفوز، الذي يأتي في المركز الرابع (16 نقطة).
يلتقي النصر والأهلي على صالة نادي النصر بالعاصمة الرياض 3.30 عصراً، ويلعب ضمك مع الصفا على صالة نادي ضمك في ذات التوقيت.
ويستضيف أبها نظيره الفيصلي على صالة نادي ابها 3.30 عصراً.
وتستكمل بقية مباريات الجولة، السبت المقبل، حيث يلتقي الهلال والاتحاد على صالة نادي الهلال 3.30 عصراً’ ويتوقع أن يشهد اللقاء الإثارة والمتعة، فيما يواجه الهداية نظيره الوحدة، على صالة نادي الخليج 3.30 عصراً.
ويحل الخليج ضيفاً على الابتسام على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف 3.30 عصراً.