في جولة الإثارة من دوري الطائرة.. النصر يستضيف الأهلي .. والهلال يواجه الاتحاد

تنطلق غداً الجمعة، مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة ثلاث مباريات، حيث يتصدر الهلال ترتيب المسابقة ( 20 نقطة)، وهو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة، يليه الأهلي (19 نقطة)، ثم الابتسام في المركز الثالث (15 نقطة)، ويتفوق على الاتحاد بعدد مرات الفوز، الذي يأتي في المركز الرابع (16 نقطة).