الهلال يواصل الإعداد بمعسكر برمنغهام على فترتَيْن

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء أمس السبت تدريباته الاعتيادية على فترتَيْن في معسكره الإعدادي المقام حاليًا في "برمنغهام" الإنجليزية تحضيرًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2022/ 2023م.