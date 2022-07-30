الهلال يواصل الإعداد بمعسكر برمنغهام على فترتَيْن

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء أمس السبت تدريباته الاعتيادية على فترتَيْن في معسكره الإعدادي المقام حاليًا في "برمنغهام" الإنجليزية تحضيرًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2022/ 2023م.
أدى الفريق صباح أمس السبت حصته التدريبية الأولى، التي تركزت على الجوانب اللياقية؛ إذ فرض الجهاز الفني تدريبات قدرة التحمل والجري بسرعات مختلفة.
وواصل الثلاثي "عبدالله المعيـوف، ياسر الشهراني وعبدالإله المالكي" برامجهم التأهيلية، وتابع المران رئيس مجلس الإدارة "فهد بن سعد بن نافل".
وفي الفترة المسائية أجرى الفريق مساء أمس حصتهم التدريبية الثانية، التي فرض خلالها المدير الفني "رامون دياز" تدريبات فنية على جزء من الملعب.
وشارك الحارس "عبدالله المعيوف" في تدريبات الفريق الجماعية، فيما أدى "عبدالإله المالكي" مرانًا لياقيًّا باستخدام الكرة، وواصل "ياسر الشهراني" برنامجه التأهيلي في صالة الإعداد البدني.
ويُجري الفريق يوم غد تدريباته على فترتَيْن (صباحية ومسائية).