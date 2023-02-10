صافرة مَجَرية تضبط لقاء "الاتحاد" و"العدالة"

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طواقم تحكيم مباريات اليوم الجمعة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2022/ 2023م.
فقد عُيّن طاقم تحكيم مجري لإدارة مواجهة الاتحاد مع العدالة بقيادة تاماس بوجنار وبمساعدة من مواطنيه بالاز بوزاس كمساعد أول وبيتر كوبور كمساعد ثانٍ، فيما ستكون غرفة الفيديو تحت إمرة استفان فاد، وبمساعدة من الحكم السعودي إبراهيم الدخيل.
فيما يقود الحكم عبدالصمد بكري مباراة الطائي وضيفه الاتفاق على أن يساعده كل من محمد الشهري وعبدالعزيز البريه، بينما سيُشرف شكري الحنفوش على قيادة غرفة الفيديو بمساعدة من عبدالرحيم الشمري.
وأسند للحكم سلطان عكيري إدارة مواجهة الرائد مع نظيره أبها، حيث سيعاونه بدر الشمراني ومحمد الحنفوش، على أن تكون غرفة الفيديو بإدارة ماجد الشمراني وبمساعدة من محمد العكبري.
واختار سامي الجريس لقيادة لقاء ضمك مع ضيفه الفيحاء على أن يساعده كل من عيسى الخيبري ومؤيد المسجن، في حين اختار محمد البريدي لإدارة غرفة الفيديو وبمساعدة من عمر الجمل.