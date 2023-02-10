صافرة مَجَرية تضبط لقاء "الاتحاد" و"العدالة"

واختار سامي الجريس لقيادة لقاء ضمك مع ضيفه الفيحاء على أن يساعده كل من عيسى الخيبري ومؤيد المسجن، في حين اختار محمد البريدي لإدارة غرفة الفيديو وبمساعدة من عمر الجمل.