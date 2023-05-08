نشوة الانتصارات تشعل "ديربي القصيم".. والفيحاء يبحث عن العودة إلى سكة الانتصارات

تستكمل اليوم الثلاثاء منافسات الجولة 26 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بإقامة مباراتين تختلف فيهما طموحات الفرق المتنافسة ما بين تحسين مراكزها في جدول الترتيب أو الهروب من مناطق شبح الهبوط.
يستضيف الفيحاء صاحب المركز الثالث عشر بجدول الترتيب بـ25 نقطة ضيفه الفتح السادس بـ 39 نقطة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية عند تمام الساعة السابعة مساءً.
يسعى أصحاب الضيافة إلى إيقاف نزيف النقاط والعودة إلى سكة الانتصارات الغائبة عنه في الجولات الـ7 الماضية لمصالحة جماهيره والابتعاد ولو قليلاً عن المناطق المهددة بالهبوط حيث لا تفصله عنها سوى نقطة واحدة فأي نتيجة غير الفوز ستعقد من وضع الفريق في الجدول وستزيد من فرص مغادرته دوري المحترفين.
في المقابل ضيفه الفتح يعيش وضعًا مستقرًا بعيدًا عن حسابات الهبوط ، حيث يبحث عن استعادة نغمة الفوز بعد أن ابتعد في آخر جولتين بتعادله مع الوحدة وسقوطه في فخ الهزيمة من أمام الشباب.
ستكون الأنظار مساء اليوم متجهة صوب مدينة بريدة التي تحتضن "ديربي القصيم" والذي يعد مواجهة مثيرة مرتقبة لا تخضع للمقاييس الفنية بين التعاون الخامس بـ 40 نقطة وجاره الرائد صاحب المركز الحادي عشر بـ 26 نقطة، حيث سيُقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية عند تمام الساعة السابعة مساءً.
يتطلع التعاون المنتشي إلى استغلال الحالة المعنوية المرتفعة لدى لاعبيه لفرض سيطرته على الديربي وإثبات تفوقه التاريخي على جاره بعد أن فاز عليه في 11 مناسبة من الـ27 مواجهة التي جمعت بينهما مقابل 6 هزائم و10 تعادلات.
في حين يأمل الرائد مواصلة صحوته بعد أن استعاد عافيته بفوزه على الباطن في الجولة الماضية عقب هزيمتين ومثلهما تعادل من أجل الابتعاد عن حسابات الهبوط وتحسين مركزه في وسط الترتيب.