نشوة الانتصارات تشعل "ديربي القصيم".. والفيحاء يبحث عن العودة إلى سكة الانتصارات

في المقابل ضيفه الفتح يعيش وضعًا مستقرًا بعيدًا عن حسابات الهبوط ، حيث يبحث عن استعادة نغمة الفوز بعد أن ابتعد في آخر جولتين بتعادله مع الوحدة وسقوطه في فخ الهزيمة من أمام الشباب.