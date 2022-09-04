في الحفل الختامي لنادي سباقات الخيل.. عذبة تحقّق كأسَي الطائف وكأس الشيخة فاطمة

وواصلت عذبة للسباقات إنجازاتها دوليًّا؛ حيث حقّقت الفرس "بيان عذبة" إنتاج عذبة للسباقات والعائدة له، "كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك لمسافة الميل "الفئة الثالثة" للعام الثاني على التوالي، وانتصارها السادس في سجلها السباقي، وذلك بمضمار "هايدوك" في المملكة المتحدة.