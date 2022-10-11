أبها يستعيد ذاكرة الانتصارات.. ويعلن الهزيمة الأولى للتعاون في دوري روشن

نجح فريق أبها الأول لكرة القدم، في استعادة ذاكرة الانتصارات الغائبة عنه منذ الجولة الأولى بإلحاقه الهزيمة الأولى بالتعاون بعد أن تغلب عليه في عقر داره بثلاثة مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة ضمن الجولة السابعة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
منح الكاميروني لياندري توامبا التقدم لأصحاب الضيافة قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول حينما تابع عرضية فهد الرشيدي برأسه داخل الشباك معلنة عن أول أهدف المباراة.
وفي مطلع الشوط الثاني وبالتحديد عند الدقيقة 56 تمكن زكريا سامي من تعديل النتيجة لفريق أبها مستغلاً عرضية مميزة من صالح العمري ليودعها بكل سهولة في الشباك.
وأضاف الدولي الإكوادوري فيليبي كايسيدو هدف التقدم الثاني للضيوف عند الدقيقة 71 بعد أن تابع كرة مرتدة من القائم الأيسر لمرمى التعاون في الشباك.
وفي الدقيقة (90+9) أطلق سعد السلولي رصاصة الرحمة في شباك التعاون بتسجيله الهدف الثالث لأبها بعد أن قاد عبدالفتاح آدم هجمة مرتدة انفرد على إثرها بالمرمى قبل أن يمرر الكرة على طبق من ذهب لمسجل الهدف الذي لم يتوان عن إيداعها في الشباك.
بتلك النتيجة رفع أبها رصيده إلى 7 نقاط صعد من خلالها للمركز العاشر بينما توقف العداد النقطي للتعاون عند 14 نقطة وضعته بالمركز الخامس.