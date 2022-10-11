أبها يستعيد ذاكرة الانتصارات.. ويعلن الهزيمة الأولى للتعاون في دوري روشن

نجح فريق أبها الأول لكرة القدم، في استعادة ذاكرة الانتصارات الغائبة عنه منذ الجولة الأولى بإلحاقه الهزيمة الأولى بالتعاون بعد أن تغلب عليه في عقر داره بثلاثة مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة ضمن الجولة السابعة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.