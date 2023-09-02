رئيس الاتحاد السعودي للهجن يُتوِّج الفائزين برموز مهرجان ولي العهد للهجن لفئة "اللقايا"

يُذكر أن منافسات "اللقايا" انطلقت أمس بمشاركة 2632 مطية، وقطعت فيها 62 شوطًا، بمسافة 248 كم، ومسافة كل شوط (4 كم)، على مدار يومين. وقد بلغ مجموع جوائز الرموز 4.4 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي جوائز أشواط الفئة 9.68 مليون ريال.