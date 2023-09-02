رئيس الاتحاد السعودي للهجن يُتوِّج الفائزين برموز مهرجان ولي العهد للهجن لفئة "اللقايا"

توَّج الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن، الفائزين برموز مهرجان ولي العهد للهجن لفئة "اللقايا"، ضمن المرحلة الختامية من المهرجان المقام حاليًا على أرض ميدان الطائف التاريخي.
وفازت المطية "خطيرة" لمالكها الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة من مملكة البحرين بجائزة الشوط الأول والرئيسي عقب قطعها مسافة السباق بزمن قدره 6:08.888 دقيقة؛ ليرفع رصيده بتحقيق رمزين في المهرجان بعد رمز فئة "الحقايق" الخميس الماضي.
وحققت المطية "منسوج" لهجن الشحانية من قطر الرمز الثاني بتوقيت 6:13.981 دقيقة، والمطية "سحاب" لمالكها العماني علي سعيد الزرعي حققت الرمز الثالث بتوقيت 6:13.248 دقيقة، والمطية "مرعب" لمالكها عاطف عطية القرشي فازت بالرمز الرابع بتوقيت 6:12.387 دقيقة.
وحصلت المطية "مدينة" لمالكها سليم سلامة الجهني على التوقيت الأفضل في منافسات فئة "اللقايا" خلال الفترة المسائية أمس الجمعة، بزمن قدره 5:58.195 دقيقة.
وشهدت منافسات اليوم إقامة أشواط رموز المهرجان لفئة "اللقايا" (4 أشوط)، التي يتنافس الملاك عليها بقوة لتحقيقها؛ لرمزيتها المعنوية والمادية؛ إذ شارك فيها 126 مطية من فئة "اللقايا"، قطعت فيها مسافة 16 كم، بواقع 4 كم في كل شوط، ومجموع جوائزها 4.4 مليون ريال.
يُذكر أن منافسات "اللقايا" انطلقت أمس بمشاركة 2632 مطية، وقطعت فيها 62 شوطًا، بمسافة 248 كم، ومسافة كل شوط (4 كم)، على مدار يومين. وقد بلغ مجموع جوائز الرموز 4.4 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي جوائز أشواط الفئة 9.68 مليون ريال.