عودة الدوليين تنعش تدريبات النصر.. قبل قمة "الكلاسيكو" أمام الاتحاد

انخرط لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي النصر(الدوليون) في تدريبات الفريق الجماعية، اليوم الخميس، وذلك تحضيراً لمواجهة الاتحاد، الأحد المقبل، على ملعب "مرسول بارك في قمة "كلاسيكو" الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخب السعودي.