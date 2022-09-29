عودة الدوليين تنعش تدريبات النصر.. قبل قمة "الكلاسيكو" أمام الاتحاد

انخرط لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي النصر(الدوليون) في تدريبات الفريق الجماعية، اليوم الخميس، وذلك تحضيراً لمواجهة الاتحاد، الأحد المقبل، على ملعب "مرسول بارك في قمة "كلاسيكو" الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخب السعودي.
وشارك في الحصة التدريبة، علي الحسن، وعبد الإله العمري، سلطان الغنام، عبدالله مادو، سامي النجعي، والتي انطلقت بقيادة مدرب الفريق الفرنسي "غارسيا"، بتمارين لياقية منوعة باستخدام الكرة تلتها فنية وتكتيكية، قبل أن تختتم الحصة بمناورة كروية على كامل الملعب.