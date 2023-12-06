رياضة

بعد مرور 15 جولة.. "الهلال" يتصدر قائمة أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف الرأسية

"الأهلي" و"الشباب" ثانيًا.. و"النصر" حل ثالثًا
بعد مرور 15 جولة.. "الهلال" يتصدر قائمة أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف الرأسية

كشف الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين عن قائمة أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف الرأسية، خلال هذا الموسم.

وتصدّر القائمة نادي الهلال الذي نجح في تسجيل 7 أهداف رأسية هذا الموسم، وبعد مرور 15 جولة من منافسات الدوري السعودي.

واحتل المركز الثاني نادي الأهلي برصيد 6 أهداف رأسية، بالتساوي مع نادي الشباب الذي سجل نفس عدد الأهداف الرأسية.

وجاء بالمركز الثالث نادي النصر الذي قام لاعبوه بتسجيل 5 أهداف رأسية خلال منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويحتل "الهلال" صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 41 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن "النصر" صاحب المركز الثاني، ويأتي بالمركز الثالث "الأهلي" برصيد 30، نقطة يليه "الاتحاد" برصيد 28 نقطة.

الهلال
النصر
دوري روشن السعودي للمحترفين

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org