"فيفا" يتغنَّى بانتقال رونالدو للنصر

علَّق الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لصفوف فريق النصر السعودي في صفقة انتقال حُر، تمتد حتى صيف 2025، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي.