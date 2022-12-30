"فيفا" يتغنَّى بانتقال رونالدو للنصر

علَّق الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لصفوف فريق النصر السعودي في صفقة انتقال حُر، تمتد حتى صيف 2025، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي.
وتغنى الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم على موقع "تويتر" بانتقال رونالدو للنصر السعودي بالقول: "إن للنصر معاني يتجلى أسماها في مسيرة كريستيانو رونالدو.. وإن العالمية لمطمح نال الدون شرفه طوال مسيرته".
وتابع في تغريدة أخرى: "في كرة القدم نصفه بالعالمي.. ولا يعرف سوى طريق النصر".
وكان "العالمي" قد أعلن في وقت سابق من أمس الجمعة كسب خدمات أحد أبرز لاعبي كرة القدم على مَر التاريخ.