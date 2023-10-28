عزّز صدارتَه بثلاثية الأهلي.. إشادة عالمية بالهلال: لا يُهزم في الدوري السعودي

وكتب موقع "Onefootball": "الهلال يهزم منافسيه في الصراع على اللقب، فى مبارزة بين اثنين من أكبر الأندية الأربعة بالسعودية، أثبت الهلال مرة أخرى قوته الكبيرة في هذه المرحلة من الموسم.