عزّز صدارتَه بثلاثية الأهلي.. إشادة عالمية بالهلال: لا يُهزم في الدوري السعودي

أشادت صحف ومواقع عالمية بأداء الهلال بقيادة المدرب البرتغالي "خورخي خيسوس"، أمام النادي الأهلي، ضمن منافسات الدوري السعودي.
ونجح الهلال، أمس الجمعة، بتحقيق فوزٍ كبيرٍ على نظيره الأهلي بنتيجة "3-1"، ضمن منافسات الجولة الـ11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
صحيفة "Record" البرتغالية قالت: "الهلال يهزم الأهلي ويعزّز نفسه أكثر في صدارة الدوري السعودي؛ فقد حقّق فريقُ المدرب "خورخي خيسوس" فوزًا مهمًّا على فريق الأهلي بنتيجة "3-1".
وعلق موقع "noticiasaominuto" بقوله: رجال خورخي خيسوس لم يخسروا بعد في الدوري السعودي، وفاز الهلال على الأهلي "3-1" يوم الجمعة، هو زعيم الدوري السعودي بلا منازع".
وكتب موقع "Onefootball": "الهلال يهزم منافسيه في الصراع على اللقب، فى مبارزة بين اثنين من أكبر الأندية الأربعة بالسعودية، أثبت الهلال مرة أخرى قوته الكبيرة في هذه المرحلة من الموسم.
ونشرت صحيفة "Marca" "تقول: الهلال يظهر كقائد ويخوض مباراة رائعة أمام الأهلي، رجال خورخي خيسوس يحصلون على النقاط الثلاث ويزيدون المسافة مع مطارديهم.