برحيل "جروهي".. الاتحاد يحسم موقفه من استمرار البرتغالي جوتا

كشفت تقارير صحفية عن حسم مسؤولي نادي الاتحاد، مصير البرتغالي جواو فيليبي "جوتا" لاعب الفريق من الرحيل أو البقاء مع النادي هذا الموسم.
وتَلَقّت إدارة الاتحاد خلال الفترة الماضية العديد من العروض للحصول على خدمات جوتا من فنربخشة التركي، والريان القطري لاستعارة اللاعب لمدة موسم.
وبحسب ذات التقارير؛ فإن إدارة الاتحاد رفضت جميع العروض التي قُدمت للاعب في الوقت الحالي، ليقترب جوتا من الاستمرار مع الفريق.
وأفادت التقارير بأن الاتحاد استقر على رحيل البرازيلي مارسيلو غروهي حارس الفريق، وتسجيل جوتا بالقائمة التي سيعلن عنها في 15 سبتمبر الجاري.
واتخذ مسؤولو الاتحاد قرارهم في رحيل غروهي، بعد تعاقدهم مع الحارس عبدالله المعيوف، خلال فترة الانتقالات الماضية قادمًا من الهلال.