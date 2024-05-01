160 موهبة خاضت تجارب الأداء.. اختتام برنامج اكتشاف المواهب في بريدة

اختتمت المرحلة الحادية عشرة من برنامج اكتشاف المواهب للبنين والبنات والتي أقيمت على ملعب التعليم في مدينة بريدة على مدى يومي 29 و30 أبريل، تحت إشراف الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلًا بالإدارة الفنية، بالتعاون مع وزارة التعليم ممثلةً بالاتحاد السعودي للرياضة المدرسية؛ بهدف اكتشاف المواهب الكروية بالمدارس وإتاحة الفرصة للانضمام للأندية الرياضية ومراكز التدريب الإقليمية.
وشهد المهرجان مشاركة 160 لاعبًا و10 معلمين تحت إشراف 24 مدربًا، فيما تعذرت مشاركة اللاعبات والمدربات بسبب الأحوال الجوية في بريدة يوم الاثنين، فيما اختتمت فعالياته بتكريم المشاركين بهدايا تذكارية، على أن يتم فرز المواهب التي اجتازت الاختبارات الفنية واللياقية وذلك لالتحاقهم بمركز التدريب الإقليمي من أجل العمل على تطويرها.
وجاء المهرجان ضمن جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم لتحقيق أهداف استراتيجية تحول كرة القدم السعودية، والتي اعتمدت على 7 ركائز؛ من أبرزها مسار تطوير المواهب، حيث يستهدف الاتحاد السعودي من هذه المهرجانات اكتشاف المواهب الكروية في سن مبكرة والعمل على تطويرها من خلال مراكز التدريب الإقليمية.
يُذكر أن الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم حددت أعمار المشاركين للطلاب من 6 إلى 9 أعوام، وأعمار المشاركات من الطالبات من 9 إلى 12 عامًا، ومن المقرر أن يُقام المهرجان في 14 مدينة قادمة هي أبها، الدوادمي، القيصومة، الطائف، بيشة، وادي الدواسر، القريات، رفحاء، بقعاء، الرس، الجبيل، القنفذة، ينبع، العُلا.