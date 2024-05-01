160 موهبة خاضت تجارب الأداء.. اختتام برنامج اكتشاف المواهب في بريدة

يُذكر أن الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم حددت أعمار المشاركين للطلاب من 6 إلى 9 أعوام، وأعمار المشاركات من الطالبات من 9 إلى 12 عامًا، ومن المقرر أن يُقام المهرجان في 14 مدينة قادمة هي أبها، الدوادمي، القيصومة، الطائف، بيشة، وادي الدواسر، القريات، رفحاء، بقعاء، الرس، الجبيل، القنفذة، ينبع، العُلا.