بعد إقالة "مارسيل كايزر".. الشباب يستهدف التعاقد مع المدرب الإيطالي "جنارو غاتوزو"

ولم يتولَّ جنارو غاتوزو صاحب الـ45 عامًا، تدريب أي نادٍ منذ رحيله عن قيادة نادي فالنسيا الإسباني في يناير الماضي، الذي تولى تدريبه في يوليو 2022.