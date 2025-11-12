سكوت ليندبلوم يحسم الجولة الثالثة من فورمولا4 على حلبة كورنيش جدة

وحقق السويدي سكوت ليندبلوم من فريق "رد بُل" المركز الأول، متفوقًا بفارق 369 جزءًا من الثانية على الإماراتي آدم الأزهري من فريق "فالفولين"، الذي حل ثانيًا، فيما جاء البريطاني لويس ويريل، سائق فريق "كاراجي"، ثالثًا بعد عقوبة مماثلة.