سكوت ليندبلوم يحسم الجولة الثالثة من فورمولا4 على حلبة كورنيش جدة

اختتمت مساء أمس الثلاثاء منافسات السباق الثاني والأخير ضمن الجولة الثالثة من بطولة أرامكو السعودية للفورمولا4، المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، على حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم، بمشاركة 14 سائقًا يمثلون 8 فرق، بتنظيم من شركة التوكيلات موتورسبورت، وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
وشهد السباق أجواءً مثيرة، تصاعدت وتيرتها بعد توقيع عقوبات زمنية بخمس ثوانٍ على السائقين المتصدرين، مما زاد من شدة المنافسة حتى اللحظات الأخيرة.
وحقق السويدي سكوت ليندبلوم من فريق "رد بُل" المركز الأول، متفوقًا بفارق 369 جزءًا من الثانية على الإماراتي آدم الأزهري من فريق "فالفولين"، الذي حل ثانيًا، فيما جاء البريطاني لويس ويريل، سائق فريق "كاراجي"، ثالثًا بعد عقوبة مماثلة.
ونالت الهولندية اسمي كوسترمان من فريق "ماي كار" جائزة أفضل متسابقة، فيما حصل لويس ويريل على جائزة أفضل سائق مبتدئ.
وفي بقية المراكز، حل البريطاني كيت بلوفسكي (بيكس) رابعًا، والسعودي عبدالله كامل (أستوب) خامسًا، بينما جاءت المراكز من السادس حتى العاشر على النحو التالي: تيبو رامايكرز (زاهد)، اسمي كوسترمان (ماي كار)، كايرا باتيج (رد بُل)، رايتشل روبرتسون (أستوب)، وآفا دوبسون (بيكس).
الترتيب العام بعد الجولة الثالثة:
1- كيت بلوفسكي (بيكس): 103 نقاط
2- سكوت ليندبلوم (رد بُل): 93 نقطة
3- آدم الأزهري (فالفولين): 92 نقطة
4- تيبو رامايكرز (زاهد): 58 نقطة
5- ثيو بالمر (جاجو): 55 نقطة
6- عبدالله كامل (أستوب): 42 نقطة
7- نينا جادمان (كاراجي): 33 نقطة
8- آري بانسال (ماي كار): 30 نقطة
9- لويس ويريل (كاراجي): 25 نقطة
10- اسمي كوسترمان (ماي كار): 20 نقطة
ومع إسدال الستار على هذه الجولة، تتواصل منافسات البطولة بإقامة الجولة الرابعة يومَي 14 و15 نوفمبر الجاري، على أن تختتم البطولة بجولتها الخامسة والأخيرة يومَي 5 و6 ديسمبر المقبل، على الحلبة ذاتها.
وتأتي هذه البطولة ضمن جهود الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لدعم وتمكين المواهب الوطنية الشابة، وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي لرياضة المحركات، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030.