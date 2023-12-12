للمرة الثامنة في تاريخه.. رونالدو يسجل 50 هدفًا في العام الحالي 2023

تغنّت صحف ومواقع عالمية بنجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد وصوله للهدف الـ50، في 2023 خلال مباراة فريقه أمس أمام الشباب في بطولة نصف نهائي كأس الملك.
وتأهل النصر أمس بقيادة رونالدو إلى دور نصف النهائي بكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على الشباب بنتيجة (5/2).
وقالت صحيفة "daily mail": "كريستيانو رونالدو يسجل هدفه الـ50، لعام 2023 حيث سجل النجم البرتغالي في مباراة فريقه في ربع نهائي كأس الملك السعودي، ليساهم في جعل النصر أحد المرشحين للفوز بالبطولة".
وكتب موقع "Sportskeeda": "لا يزال كريستيانو رونالدو أفضل من الجميع؛ فقد سجل الهدف الخمسين في عام 2023 خلال فوز النصر 5- 2 على الشباب في ربع نهائي كأس الملك".
وعلقت صحيفة "ge" البرتغالية: بقولها "وصل كريستيانو رونالدو إلى 50 هدفًا هذا العام لأول مرة منذ عام 2017، بعمر الـ38 عامًا، النجم البرتغالي يسجل في فوز النصر على الشباب في كأس الملك السعودي ويحقق إنجازًا للمرة الثامنة في مسيرته".
وقالت صحيفة "UOL": "كريستيانو رونالدو يصل إلى هدفه الخمسين هذا العام ويقود النصر إلى نصف نهائي كأس الملك السعودي، ويواصل رونالدو جلب البهجة للجماهير في جميع أنحاء العالم ولجماهير النصر في المملكة العربية السعودية".
وأضافت الصحيفة: "وصل رونالدو إلى 50 هدفًا، وهو أول لاعب يحقق هذا الإنجاز هذا الموسم، وهي المرة الثامنة في مسيرته الناجحة التي يسجل فيها كريستيانو 50 هدفًا في موسم واحد".