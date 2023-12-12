للمرة الثامنة في تاريخه.. رونالدو يسجل 50 هدفًا في العام الحالي 2023

وعلقت صحيفة "ge" البرتغالية: بقولها "وصل كريستيانو رونالدو إلى 50 هدفًا هذا العام لأول مرة منذ عام 2017، بعمر الـ38 عامًا، النجم البرتغالي يسجل في فوز النصر على الشباب في كأس الملك السعودي ويحقق إنجازًا للمرة الثامنة في مسيرته".