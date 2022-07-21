تقدم في مفاوضات "الهلال" مع "بوتافوغو" بشأن "ماتيوس بيريرا"

كشفت تقارير إعلامية إيطالية أن المفاوضات بين بوتافوغو البرازيلي، ونادي الهلال السعودي، تتقدم بشكل جيد وسريع لانتقال البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب الهلال للنادي البرازيلي.
وقال الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“: إن الهلال طلب من بوتافوغو حوالي 23 مليون يورو لخروج بيريرا من الفريق، وقد اقترب الفريقان من الاتفاق.
وانضمّ بيريرا للهلال فى صيف 2021 وسط اهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام الإنجليزية؛ حيث قدم من وست بروميتش ألبيون بصفقة قدرت بحوالي 18 مليون يورو.
وحقق اللاعب البرازيلي مع الهلال دوري أبطال آسيا 2021، وحقق كأس السوبر السعودي 2022، ومؤخرًا دوري كأس المحترفين 2022.