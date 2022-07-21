تقدم في مفاوضات "الهلال" مع "بوتافوغو" بشأن "ماتيوس بيريرا"

وقال الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“: إن الهلال طلب من بوتافوغو حوالي 23 مليون يورو لخروج بيريرا من الفريق، وقد اقترب الفريقان من الاتفاق.