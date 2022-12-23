القرشي بطلاً لسباق كأس الشباب والناشئين للقدرة والتحمُّل

يُذكر أن الاتحاد السعودي للفروسية يقيم يوم غد عددًا من السباقات الدولية المصاحبة للسباق الرئيسي بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة؛ إذ يقيم سباقًا دوليًّا لنجمة واحدة لمسافة 100 كم، وسباقًا دوليًّا لنجمتين لمسافة 120 كم، وسباقًا دوليًّا لثلاث نجوم لمسافة 160 كم، وهو أعلى تصنيف في سباقات القدرة والتحمل، ويعد أحد السباقات المؤهلة لكأس العالم.