القرشي بطلاً لسباق كأس الشباب والناشئين للقدرة والتحمُّل

توِّج الفارس السعودي همام القرشي بطلاً لسباق كأس الشباب والناشئين للقدرة والتحمل، الذي أُقيم صباح اليوم الجمعة على ميادين قرية الجنادرية للقدرة والتحمل بمشاركة 55 فارسًا وفارسة من دول عدة على مسافة 100كم مقسَّمة على أربع مراحل.
وجاء فوز القرشي برفقة الجواد "وقاد طويق" بعد أن استطاع أن يتصدر مراحل السباق الأربع، وينهي السباق بمعدل سرعة 24.58 كم/ ساعة، وحل في المركز الثاني الفارس الكويتي سلمان على الفرس "دالسيس" بمعدل سرعة 24.46 كم/ ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس فيصل القرشي على صهوة الفرس "فردوس" بمعدل سرعة 24.32 كم/ ساعة.
وشهد السباق منافسة قوية منذ انطلاقته في الساعة السادسة صباحًا، التي امتدت ست ساعات.
يُذكر أن الاتحاد السعودي للفروسية يقيم يوم غد عددًا من السباقات الدولية المصاحبة للسباق الرئيسي بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة؛ إذ يقيم سباقًا دوليًّا لنجمة واحدة لمسافة 100 كم، وسباقًا دوليًّا لنجمتين لمسافة 120 كم، وسباقًا دوليًّا لثلاث نجوم لمسافة 160 كم، وهو أعلى تصنيف في سباقات القدرة والتحمل، ويعد أحد السباقات المؤهلة لكأس العالم.