بلقاء النصر والهلال.. الجوهرة تشع بنهائي أغلى الكؤوس للمرة الثامنة

ووفقاً لموقع الاتحاد السعودي لكرة القدم، فإنه سبق لملعب "الجوهرة" أن احتضن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في 7 مناسبات سابقة، حيث كانت المرة الأولى كانت في يوم افتتاح الملعب رسميًا عام 2014، حين التقى الأهلي مع الشباب في المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2013-2014، وفاز الشباب بنتيجة 3-0.