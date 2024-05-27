بلقاء النصر والهلال.. الجوهرة تشع بنهائي أغلى الكؤوس للمرة الثامنة

تحتضن مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة للمرة الثامنة نهائي "أغلى الكؤوس" كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي سيجمع فريقي الهلال والنصر يوم الجمعة المقبل.
ووفقاً لموقع الاتحاد السعودي لكرة القدم، فإنه سبق لملعب "الجوهرة" أن احتضن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في 7 مناسبات سابقة، حيث كانت المرة الأولى كانت في يوم افتتاح الملعب رسميًا عام 2014، حين التقى الأهلي مع الشباب في المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2013-2014، وفاز الشباب بنتيجة 3-0.
وفي النسخة التالية "2014-2015" احتضن الملعب نهائي أغلى الكؤوس والذي جمع هذه المرة فريقي النصر والهلال، حيث فاز الهلال بركلات الترجيح، فيما احتضن الملعب نهائي نسخة 2015-2016 التي حسمها الأهلي بعد الفوز على النصر بنتيجة 2-1.
وتواصلت نهائيات أغلى الكؤوس على ملعب الجوهرة، حيث التقى الأهلي مع الهلال في نهائي نسخة 2016-2017 والتي حسمها الهلال بالفوز 3-2، قبل أن يحتضن الملعب ذاته نهائي نسخة 2017-2018 بين الفيصلي والاتحاد الذي حسمه الأخير بالفوز 3-1.
وعادت نهائيات كأس خادم الحرمين الشريفين إلى "الجوهرة المشعة" في نسخة 2021-2022 حين توج الفيحاء بأغلى الكؤوس لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على الهلال بركلات الترجيح، فيما أقيمت النسخة الماضية 2022-2023 على ملعب الجوهرة وشهدت تتويج الهلال بعد الفوز على الوحدة بركلات الترجيح.