الهلال يفتح ملف لقاء الفتح في ربع نهائي كأس الملك.. و"المالكي" يبدأ التعافي

استأنف لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم، اليوم السبت، تدريباتهم، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والبدنية.
اشتمل المران على تدريبات استرجاعية للاعبين المشاركين بصفة أساسية في لقاء "التعاون"، وتطبيقات بدنية وتدريبات لياقية لبقية اللاعبين في صالة الإعداد البدني.
من جانب آخر يبدأ اللاعب "عبدالإله المالكي" غدًا في مقر النادي المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي؛ بعد أن أجرى عملية جراحية في الرباط الصليبي.
ويواصل الفريق غدًا الأحد تدريباته الاعتيادية، وذلك في مقر النادي، تأهبًا لمواجهة الفتح ضمن دور ربع نهائي كأس الملك، الثلاثاء المقبل.