الاتفاق يختتم ودياته بالتغلب على "دي سي" الأمريكي

تغلّب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على ضيفه فريق "دي سي يونايتد" الأمريكي، بنتيجة "0/2" في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب نادي الاتفاق "موطن الفرسان".
تأتي المباراة الودية في ختام مرحلة الاستعدادات الثانية لفريق الاتفاق، والتي تقام في الدمام؛ تحضيرًا لاستكمال منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023 /24.
سجل ثنائية الاتفاق كلٌّ من: فينالدوم، موسى ديمبلي.
وكان المدير الفني الإنجليزي "ستيفن جيرارد" قد دخل بتشكيل مكون من: "باولو فيكتور محمد عبدالرحمن، جاك هيندري، عبد الله مادو، حمدان الشمراني، علي هزازي، فينالدوم، ألفارو ميدران، ديماراي غراي، موسى ديمبلي، عبد الرحمن العبود".
فرض الاتفاق سيطرته على وسط الميدان حتى تمكن قائد الاتفاق "فينالدوم" من تسجيل هدف التقدم، بعد متابعة رائعة سدد الكرة في المرمى الفريق الأمريكي بالدقيقة 21، ثم أضاف "موسى ديمبلي" الهدف الثاني بمجهود مميز؛ حيث تجاوز المدافع وسدد الكرة في زاوية المرمى في الدقيقة 40، لينهي الاتفاق الشوط بنتيجة "0/2".
واصل الاتفاقُ تفوقَه وسط تراجع الفريق الأمريكي في أغلب فترات الشوط، وفي الدقيقة 54 بدأ "جيرارد" بإجراء تغييراته؛ حيث اشترك المحترف الجديد "توكو إيكامبي" مكان "عبد الرحمن العبود".
فيما دخل بقية اللاعبين؛ وهم: "راضي العتيبي، وخالد الغنام، ومحمد الدوسري، ومشعل العلائلي، وهارون كمارا، وثامر الخيبري"؛ مكان اللاعبين "محمد عبدالرحمن، وديماراي غراي، وعبدالله مادو، موسى ديمبلي، حمدان الشمراني، ألفارو ميدران"، وقبل نهاية المباراة أنقذ الحارس "باولو فيكتور" مرمى الاتفاق من هدف محقق بتصدٍّ رائع؛ ليحافظ على تقدم الاتفاق وتنتهي المباراة بفوزه بنتيجة هدفين دون مقابل.