الاتفاق يختتم ودياته بالتغلب على "دي سي" الأمريكي

فيما دخل بقية اللاعبين؛ وهم: "راضي العتيبي، وخالد الغنام، ومحمد الدوسري، ومشعل العلائلي، وهارون كمارا، وثامر الخيبري"؛ مكان اللاعبين "محمد عبدالرحمن، وديماراي غراي، وعبدالله مادو، موسى ديمبلي، حمدان الشمراني، ألفارو ميدران"، وقبل نهاية المباراة أنقذ الحارس "باولو فيكتور" مرمى الاتفاق من هدف محقق بتصدٍّ رائع؛ ليحافظ على تقدم الاتفاق وتنتهي المباراة بفوزه بنتيجة هدفين دون مقابل.