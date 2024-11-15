نفاد تذاكر مواجهة الأخضر وإندونيسيا

وتواجه إندونيسيا منتخب السعودية يوم الثلاثاء القادم الموافق التاسع عشر من شهر نوفمبر الجاري على "غيلورا بونغ كارنو "في العاصمة جاكرتا، والذي يتسع إلى حوالي 78 ألف مشجع.