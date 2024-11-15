نفاد تذاكر مواجهة الأخضر وإندونيسيا

نفدت بالكامل تذاكر مواجهة منتخب إندونيسيا مع نظيره المنتخب السعودي، ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وفقاً لما أعلن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم.
وتواجه إندونيسيا منتخب السعودية يوم الثلاثاء القادم الموافق التاسع عشر من شهر نوفمبر الجاري على "غيلورا بونغ كارنو "في العاصمة جاكرتا، والذي يتسع إلى حوالي 78 ألف مشجع.
وكانت بعثة المنتخب السعودي وصلت اليوم إلى إندونيسيا، استعداداً للمباراة المنتظرة بين الفريقين، لحساب منافسات المجموعة الثالثة من الجولة السادسة من تصفيات مونديال 2026.
الجدير ذكره، أن المنتخب السعودي يمتلك 6 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن أستراليا صاحبة المركز الثاني، فيما يحتل منتخب إندونيسيا المركز السادس والأخير بالمجموعة برصيد 3 نقاط.