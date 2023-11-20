"مارسيلو جاياردو" يدشن مهمته مع الاتحاد باجتماع مع اللاعبين قبل بداية التدريبات

ويستعد الاتحاد لاستئناف مشواره في دوري روشن السعودي بمواجهة مضيفه الاتفاق على ملعب الأخير في الدمام ضمن منافسات الجولة الـ14، حيث يسعى إلى تجاوز المركز الخامس (24 نقطة) والعودة إلى مربع الكبار.