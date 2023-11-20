"مارسيلو جاياردو" يدشن مهمته مع الاتحاد باجتماع مع اللاعبين قبل بداية التدريبات

دشن المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم الجديد "الأرجنتيني" مارسيلو جاياردو، مهمته باجتماع مع اللاعبين قبل بداية التدريبات، اليوم الاثنين.
ويقود "جاياردو" تدريب الفريق الاتحادي خلفًا للبرتغالي نونو سانتو الذي أُقيل من منصبه بسبب تراجع نتائج الفريق خلال مشواره بدوري روشن السعودي، ودوري أبطال آسيا.
ويعقد "جاياردو" مؤتمرًا صحافيًا، غدًا الثلاثاء، في مقر النادي الجداوي.
وفي الجانب الميداني تركزت الحصة التدريبية للأصفر على الجوانب البدنية والفنية التي جرت على ملعب النادي.
ويستعد الاتحاد لاستئناف مشواره في دوري روشن السعودي بمواجهة مضيفه الاتفاق على ملعب الأخير في الدمام ضمن منافسات الجولة الـ14، حيث يسعى إلى تجاوز المركز الخامس (24 نقطة) والعودة إلى مربع الكبار.