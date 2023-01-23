التشكيل المثالي للجولة الـ 14 من دوري روشن.. "رونالدو" ولاعبو الاتحاد خارج القائمة

خلت قائمة التشكيل المثالي للجولة الـ14 من دوري روشن السعودي للمحترفين، الذي اختاره موقع "Sofascore"، من لاعب النصر البرتغالي "كريستيانو رونالدو"، بالإضافة إلى أنه لم يتضمن أي لاعب من صفوف الاتحاد.