التشكيل المثالي للجولة الـ 14 من دوري روشن.. "رونالدو" ولاعبو الاتحاد خارج القائمة

خلت قائمة التشكيل المثالي للجولة الـ14 من دوري روشن السعودي للمحترفين، الذي اختاره موقع "Sofascore"، من لاعب النصر البرتغالي "كريستيانو رونالدو"، بالإضافة إلى أنه لم يتضمن أي لاعب من صفوف الاتحاد.
وتصدر الدولي الكاميروني، ديفيد إيباسي، حارس مرمى أبها، التقييم الأعلي (8.6)، خلال الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي للمحترفين، التي اُختتمت أمس الأحد.
وجاء التشكيل المثالي على النحو التالي:
حراسة المرمى: ديفيد إيباسي (أبها).
الدفاع: إياجو سانتوس (الشباب)، فاروق شافعي (ضمك)، أوسكار دوراتي (الوحدة)، إسلام أحمد هوساوي (الوحدة).
الوسط: أنتوليتش (ضمك)، ديفيد تيانيتش (العدالة)، أندريه أبوكو (الخليج)، تاليسكا (النصر)، سالم الدوسري (الهلال).
الهجوم: برونو دوراتي (ضمك).