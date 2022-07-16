أخضر اليد الشاب يتغلب على إيران في البطولة الآسيوية

انتزع المنتخب السعودي للشباب لكرة اليد، فوزًا ثمينًا على إيران في مستهل مشوار الأخضر في البطولة الآسيوية الـ17 لمنتخبات الشباب المؤهلة لبطولة كأس العالم "ألمانيا- اليونان 2023" والتي انطلقت أمس في العاصمة البحرينية "المنامة".
واستطاع "الأخضر" أن يتزعم اللقاء، بعد أن كان متأخرًا 3- 0 في الدقائق الأربع الأولى، قبل أن يعود وسط تألق نجم الأخضر حسين فريج والحارس جهاد أبو علوة؛ حيث تمكن المنتخب السعودي من أن يُنهي الشـوط الأول متقدمًا بفارق هدف وحيد 14- 13؛ فيما شهد الشوط الأول طرد لاعب الأخضر أحمد العبدالله بالبطاقة الحمراء.
وفي الشوط الثاني واصل "شباب الأخضر" تألقهم بقيادة صانع اللعب "علي قيصر"، والظهير الأيمن "مرتجى الخضراوي" بجانب الحارس جهاد أبو علوة الذي تصدى لأكثر من 8 كرات إيرانية في النصف الأول من الشوط الثاني، ليساهم مع زملائه في توسيع الفارق لصالح الأخضر عند الدقيقة 12 لثلاثة أهداف 21- 18، واستمر منتخبنا السعودي في التألق لينهي اللقاء لصالحه 32- 28، وحصل لاعب منتخبنا "علي قيصر المحسن" على جائزة أفضل لاعب في اللقاء.
وسيخوض المنتخب السعودي مباراته الثانية في البطولة بعد غد الاثنين أمام شقيقه الكويتي؛ فيما يختتم دوري المجموعات بمواجهة منتخب كوريا الجنوبية يوم الأربعاء المقبل.
يشار إلى أن الأخضر السعودي يلعب في المجموعة الأولى التي تضم بجوارهما منتخبي الكويت وكوريا الجنوبية؛ فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات: البحرين واليابان والهند وأوزبكستان.