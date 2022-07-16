أخضر اليد الشاب يتغلب على إيران في البطولة الآسيوية

واستطاع "الأخضر" أن يتزعم اللقاء، بعد أن كان متأخرًا 3- 0 في الدقائق الأربع الأولى، قبل أن يعود وسط تألق نجم الأخضر حسين فريج والحارس جهاد أبو علوة؛ حيث تمكن المنتخب السعودي من أن يُنهي الشـوط الأول متقدمًا بفارق هدف وحيد 14- 13؛ فيما شهد الشوط الأول طرد لاعب الأخضر أحمد العبدالله بالبطاقة الحمراء.