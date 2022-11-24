الهلال يواصل التحضيرات لاستئناف منافسات الموسم.. ويواجه الشرق ودياً

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم الخميس تدريبًا اعتياديًا في مقر النادي، ضمن تحضيرات الفريق، لاستئناف منافسات الموسم الرياضي.
بدأ المران بتدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، فرض خلالها المدير الفني "رامون دياز" مناورة على جزء من الملعب، شرح خلالها عدداً من الجمل التكتيكية في المناورة.
كما التحق "مصعب الجوير" بالتدريبات بعد فراغه من المشاركة مع الأخضر الشاب.
من جانب آخر يخوض الفريق غداً الجمعة أولى مبارياته الودية أمام "الشرق" فـي مقر النادي، وذلك ضمن برنامج الفريق المعد من الجهاز الفني، وستنطلق المباراة عند تمام الساعة الرابعة عصراً.