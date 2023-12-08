بثنائية "سالم" و"ميتروفيتش".. الهلال يحبط مفاجأة الطائي

أحبط فريق الهلال الأول لكرة القدم مفاجأة مستضيفه الطائي، وكسب المواجهة بنتيجة "2/ 1"، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الجمعة، على أرض ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.