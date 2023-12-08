بثنائية "سالم" و"ميتروفيتش".. الهلال يحبط مفاجأة الطائي

أحبط فريق الهلال الأول لكرة القدم مفاجأة مستضيفه الطائي، وكسب المواجهة بنتيجة "2/ 1"، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الجمعة، على أرض ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
الشوط الأول انتهى بتقدم الضيوف بهدفين مقابل هدف.
سجل الهلال أولًا عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 20، بعد استثماره لعرضية رائعة مثالية وصلته من قائد الفريق سلمان الفرج.
وأضاف "ميتروفيتش" الهدف الثاني للأزرق من ركلة جزاء في الدقيقة 30، قبل أن يقلص طارق عبدالله النتيجة لفريقة الطائي بهدف أول في الدقيقة "45+5"، مستغلًّا تقدم الحارس ياسين بونو.
وفي الشوط الثاني أنقذ حارس الطائي معتز الطائي فريقه من هدف هلالي ثالث، حينما تصدّى لتسديدة "ميتروفيتش" القوية في الدقيقة 50، ومثلها من قدم سالم الدوسري في الدقيقة 57.
بتلك النتيجة حافظ الهلال على الصدارة برصيد 44 نقطة، فيما بقي الطائي على رصيده السابق 17 نقطة.