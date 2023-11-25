الفيحاء يُفسد احتفالية الفتح بملعبه الجديد.. وضمك يحسم "ديربي عسير" بفوز دراماتيكي

سقط فريق الفتح الأول لكرة القدم في فخ الهزيمة أمام ضيفه الفيحاء بهدف دون مقابل؛ ما أفسد عليه فرحة افتتاح ملعبه الجديد، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب الفتح الجديد في الأحساء ضمن منافسات الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي.