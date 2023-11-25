الفيحاء يُفسد احتفالية الفتح بملعبه الجديد.. وضمك يحسم "ديربي عسير" بفوز دراماتيكي

سقط فريق الفتح الأول لكرة القدم في فخ الهزيمة أمام ضيفه الفيحاء بهدف دون مقابل؛ ما أفسد عليه فرحة افتتاح ملعبه الجديد، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب الفتح الجديد في الأحساء ضمن منافسات الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي.
ويدين فريق الفيحاء بالفضل إلى النيجيري أنتوني نواكايمي صاحب هدف الانتصار الوحيد الذي سجله في الدقيقة الـ39 من زمن الشوط الأول، مسجلاً ثالث أهدافه في المسابقة هذا الموسم.
وبتلك النتيجة رفع الفيحاء رصيده إلى 19نقطة في المركز الثامن، وفي المقابل تجمَّد رصيد الفتح عند 24 نقطة في المركز السادس.
وحسم فريق ضمك ديربي عسير بتغلُّبه على جاره أبها بأربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.
تقدم الجناح الفرنسي جورج كيفين نكودو لفريق ضمك بهدفين متتاليَين في الشوط الأول بالدقيقتين (الـ44 والـ45+5).
وتعقدت مهمة أبها تمامًا عندما اضطر إلى إكمال اللقاء بعشرة لاعبين بعدما رفع الحكم أحمد الرميخاني البطاقة الحمراء في وجه اللاعب أحمد الحبيب بعد دقيقتين فقط على انطلاقة الشوط الثاني.
ومنحت النيران الصديقة فريق أبها هدف تقليص الفارق بعدما حول المدافع بدر منشي عرضية سعد بقير برأسه بالخطأ إلى داخل مرمى فريقه في الدقيقة الـ64 من زمن المباراة.
ونجح فريق أبها في إدراك التعادل عبر مدافعه زكريا سامي بعدما ارتقى فوق الجميع؛ ليتابع عرضية سعد بقير برأسه إلى داخل الشباك، وذلك في الدقيقة الـ(75).
وفي حين كان الجميع يعتقد انتهاء المباراة بالتعادل بين الفريقين كان للجناح الفرنسي جورج كيفين نكودو رأي آخر بتسجيله الهدف الثالث لفريق ضمك من علامة الجزاء في الدقيقة الـ(95+5) منصبًا نفسه نجمًا للقاء بتسجيله "هاتريك".
وأطلق المهاجم الجامبي آسان سيساي رصاصة الرحمة في شباك أبها بتسجيله رابع الأهداف.
وبهذا الفوز المثير رفع فريق ضمك رصيده إلى 18نقطة؛ وضعته في المركز العاشر، في حين توقف رصيد أبها عند 13 نقطة بالمركز الخامس عشر.