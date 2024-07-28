الفيحاء يتعادل إيجابيًا مع فريق أريس ليماسول القبرصي

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء إيجابيًا مع نظيره أريس ليماسول القبرصي بهدف لكليهما، وذلك في اللقاء الودي الذي جمعهما اليوم الأحد ملعب ويدرينغ، هذه المواجهة هي ثالث وديات الفيحاء في معسكره الاستعدادي المقام حاليًا بجمهورية النمسا.
وقد تمكن الفريق القبرصي من تسجيل هدف التقدم عند الدقيقة 34 من زمن شوط المباراة الأول، قبل أن ينجح الزامبي فاشون ساكالا من تسجيل هدف التعادل للفيحاء عند الدقيقة 64 من زمن الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.
ويستأنف الفريق تمارينه غدًا الاثنين، ويتبقى له مواجهة ودية أخيرة في معسكر النمسا أمام فريق قونيا سبور التركي في الثاني من أغسطس المقبل.