الفيحاء يتعادل إيجابيًا مع فريق أريس ليماسول القبرصي

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء إيجابيًا مع نظيره أريس ليماسول القبرصي بهدف لكليهما، وذلك في اللقاء الودي الذي جمعهما اليوم الأحد ملعب ويدرينغ، هذه المواجهة هي ثالث وديات الفيحاء في معسكره الاستعدادي المقام حاليًا بجمهورية النمسا.