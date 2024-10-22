في دوري نخبة آسيا.. النصر يعود بفوز ثمين على الاستقلال الإيراني

ومرت الدقائق سريعاً على الفريقين دون حدوث أي تغيير على مستوى النتيجة على الرغم من المحاولات النصراوية المتكررة على المرمى، والتي كادت أن تثمر عن الهدف الثاني حينما تبادل أوتافيو الكرة داخل منطقة الجزاء مع البرازيلي ويسلي الذي واجه المرمى لكنه سددها بالقائم لتضيع فرصة هدف محقق لتأتي بعد ذلك صافرة النهاية .