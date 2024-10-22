في دوري نخبة آسيا.. النصر يعود بفوز ثمين على الاستقلال الإيراني

حقق فريق النصر الأول لكرة القدم، فوزاً ثميناً على نظيره فريق الاستقلال الإيراني بهدف دون رد اليوم الثلاثاء على ملعب راشد في دبي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات مرحلة الدوري (منطقة الغرب) في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.
خيم التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول حيث فشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ولاسيما فريق النصر الذي سيطر على اللعب في وسط الميدان وكان الأكثر خطورة لينتهي الشوط بالتعادل السلبي ويتأجل الحسم للشوط الثاني .
وتواصلت أفضلية النصر في الشوط الثاني بعد أن كثف من محاولاته الهجومية بحثاً عن الوصول مبكراً إلى مناطق مضيفه الاستقلال، فسيطر على مجريات اللعب وكان الأكثر خطورة في حين اكتفى الفريق الإيراني بإغلاق المنافذ المؤدية إلى مرماه وتراجع دفاعياً في معظم فترات الشوط.
وأثمر ضغط النصر عن تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 81 بعدما أرسل بروزفيتش تمريرة طولية ساقطة أمام المرمى تابعها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ليحولها برأسه نحو الشباك لكن الحارس تألق في التصدي لها لتعود إلى الإسباني إيميريك لابورت الذي تابعها برأسه أيضاً داخل المرمى معلنة عن هدف الانتصار الثمين.
ومرت الدقائق سريعاً على الفريقين دون حدوث أي تغيير على مستوى النتيجة على الرغم من المحاولات النصراوية المتكررة على المرمى، والتي كادت أن تثمر عن الهدف الثاني حينما تبادل أوتافيو الكرة داخل منطقة الجزاء مع البرازيلي ويسلي الذي واجه المرمى لكنه سددها بالقائم لتضيع فرصة هدف محقق لتأتي بعد ذلك صافرة النهاية .
بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 7 نقاط بينما تجمد رصيد الاستقلال الإيراني عند 3 نقاط.