الاتفاق يكسب المنتخب العماني الأولمبي برباعية في أولى وديات فنربخشة

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على منتخب عمان الأولمبي بنتيجة 0/4 في أولى وديات فارس الدهناء، التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب منتجع فنربخشة الرياضي ضمن البرنامج الإعدادي بمعسكر تركيا والذي سيستمر حتى 18 أغسطس تحضيراً للموسم الجديد 2022/2023.
سجل أهداف فارس الدهناء كل من يوسف نياكاتي د12 حامد الغامدي د37 عبدالله السالم د61 روبن كوايسوند85، وكان الفرنسي باتريس كارتيرون قد اعتمد في اللقاء على تشكيلتين، حيث دخل في الشوط الأول بتشكيل مكون من (البرازيلي باولو فيكتور، عبدالله خطيب، سعد آل موسى، سعيد المولد، علي هزازي، إبراهيم محنشي ،الكابتن محمد الكويكبي، حامد الغامدي، أحمد الغامدي ،الفرنسي يوسف نياكاتي).
وتمكن نياكاتي في أول هجمة حقيقية من تسجيل الهدف الأول بعد أن تجاوز المدافع العماني، فيما استطاع حامد الغامدي تعزيز تقدم الاتفاق بعد أن خطف كرة من الدفاع العماني وأودع الكرة في المرمى.
وفي الشوط الثاني أجرى كارتيرون 10 تغييرات بإشراك كل من ( الحارس عبدالله العويشير، عبد الرحمن عبد القادر ،حمد السياف، فهد غازي ، محمد محزري، فيصل الغامدي، نواف هزازي، فهد الدوسري، عبدالله السالم، السويدي روبن كوايسون) ومع أول ربع ساعة اشترك الظهير الأيسر ياسر الموسى مكان العبيد، وفي ظل استمرار سيطرة الاتفاق أضاف عبدالله السالم الهدف الثالث بعد أن توغل داخل خط الـ18 وسدد الكرة في المرمى، واختتم كوايسون سلسلة الأهداف بهدف رابع من ركلة جزاء.
وعلى صعيد متصل قدم إداري الاتفاق أ. محمد العمري ممثلاً عن إدارة النادي درعاً تذكارية إلى مدير منتخب عمان إسماعيل عجمي.
يذكر بأن كارتيرون قد فرض حصة تدريبية صباحية قبل المباراة والتي اشتملت على جري خفيف ثم تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة، ومن المقرر أن يواصل فارس الدهناء تدريباته يوم غدٍ السبت كسادس يوم بمعسكره في فنربخشة.