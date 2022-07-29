الاتفاق يكسب المنتخب العماني الأولمبي برباعية في أولى وديات فنربخشة

وفي الشوط الثاني أجرى كارتيرون 10 تغييرات بإشراك كل من ( الحارس عبدالله العويشير، عبد الرحمن عبد القادر ،حمد السياف، فهد غازي ، محمد محزري، فيصل الغامدي، نواف هزازي، فهد الدوسري، عبدالله السالم، السويدي روبن كوايسون) ومع أول ربع ساعة اشترك الظهير الأيسر ياسر الموسى مكان العبيد، وفي ظل استمرار سيطرة الاتفاق أضاف عبدالله السالم الهدف الثالث بعد أن توغل داخل خط ‏الـ18 وسدد الكرة في المرمى، واختتم كوايسون سلسلة الأهداف بهدف رابع من ركلة جزاء.