إعلان مواجهات الأدوار التمهيدية في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي

على الصعيد المقابل، تنطلق منافسات الأدوار التمهيدية في كأس الاتحاد الآسيوي 2023-2024 في منطقة الجنوب، حيث يلتقي في الدور التمهيدي الأول ماتشيندرا من نيبال مع ضيفه بارو من بوتان يوم 8 أغسطس، ويتأهل الفائز لمواجهة موهون باغان الهندي يوم 15 أغسطس في الدور التمهيدي الثاني.