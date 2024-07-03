على ذمة فابرزيو رومانو.. الاتحاد يضم الدولي البلجيكي آرثر ثيات لثلاث سنوات

ذكرت مصادر إعلامية أن إدارة نادي الاتحاد أبرمت أولى صفقات الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك من أجل تدعيم صفوفه خلال الموسم المقبل.
ووفقاً للصحفي الإيطالي الخبير في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، فإن إدارة الاتحاد أتمت صفقة انتقال اللاعب البلجيكي آرثر ثيات من نادي رين بشكل رسمي، مقابل رسوم مالية بلغت 18 مليون يورو.
وكشف الصحفي الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" أن اللاعب الدولي البلجيكي البالغ من العمر 24 عاماً أجرى الفحص الطبي أيضاً، تمهيداً لانضمامه لصفوف الاتحاد.
وقال الخبير في سوق الانتقالات إن قلب الدفاع البلجيكي وقع عقداً لمدة ثلاث سنوات، والعرض سار حتى يونيو 2027، مع خيار لموسم آخر 2028.
وأشار أن الخطوة الأولى للمدرب الجديد بيولي، التوقيع الذكي للاتحاد حيث كانت العديد من الأندية حريصة بما في ذلك وست هام على التعاقد مع الدولي البلجيكي.