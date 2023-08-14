"الرياض" تكمل استعداداتها لاستضافة تظاهرة الأثقال العالمية

وتعد هذه البطولة أكبر بطولة ينظمها الاتحاد الدولي لرفع الأثقال منذ تأسيسه عام 1905م، وأول بطولة في تاريخ اللعبة تكون المشاركة فيها إجبارية، كونها أهم المحطات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، حيث إن عدم المشاركة فيها تعني عدم التواجد نهائياً في الأولمبياد الباريسي المقبل.