‪ رئيس الاتحاد السعودي للفروسية يتوج الفائزين في دوري فرسان المستقبل

وأبدى الأمير عبدالله بن فهد اعتزازه بفرسان وفارسات المستقبل موجهًا لهم الدعم والاهتمام خلال لقائه بهم قائلًا: "أنتم جيل الفروسية القادم"، مؤكدًا اهتمام اتحاد الفروسية بهذه الفئة بإضافة بطولات خاصة بهم في الموسم القادم بإذن الله.. وفي حديثه قال رئيس الاتحاد السعودي للفروسية: "أنا سعيد بما شاهدته اليوم من شغف وطموح لا حدود له من فرسان وفارسات المستقبل؛ وبهذا الجيل الطموح لا خوف على الفروسية السعودية التي تحظى بدعم كبير من قيادتنا الرشيدة ونحن في اتحاد الفروسية حريصون على بناء أجيال قادمة وتنمية مواهبهم من خلال إقامة البطولات الخاصة بهم والدورات التدريبية وغيرها من البرامج الهادفة التي تنمي هذه المواهب، وتجعل أجيال الذهب تستمر في رفع علَم المملكة في جميع المحافل العالمية".