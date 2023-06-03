‪ رئيس الاتحاد السعودي للفروسية يتوج الفائزين في دوري فرسان المستقبل

شهد الأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، ختام دوري "فرسان المستقبل" لقفز الحواجز المخصص للفرسان والفارسات المبتدئين، والذي انطلق في أكتوبر 2022م، وتَكَوّن من سبع جولات أقيمت في إسطبلات الرياض.
ومنح الدوري الفرصةَ لعدد كبير من الفرسان والفارسات بالمشاركة وخوض تحدٍّ كبير ومستمر؛ حيث يهدف الدوري إلى الاهتمام بهذه الفئة وتنمية مواهبها.
وتوج رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، الفائزين في الدوري أمس في اليوم الختامي الذي شهد تنافسًا وإثارة، وسط تنظيم مميز من إسطبلات الرياض.
وأبدى الأمير عبدالله بن فهد اعتزازه بفرسان وفارسات المستقبل موجهًا لهم الدعم والاهتمام خلال لقائه بهم قائلًا: "أنتم جيل الفروسية القادم"، مؤكدًا اهتمام اتحاد الفروسية بهذه الفئة بإضافة بطولات خاصة بهم في الموسم القادم بإذن الله.. وفي حديثه قال رئيس الاتحاد السعودي للفروسية: "أنا سعيد بما شاهدته اليوم من شغف وطموح لا حدود له من فرسان وفارسات المستقبل؛ وبهذا الجيل الطموح لا خوف على الفروسية السعودية التي تحظى بدعم كبير من قيادتنا الرشيدة ونحن في اتحاد الفروسية حريصون على بناء أجيال قادمة وتنمية مواهبهم من خلال إقامة البطولات الخاصة بهم والدورات التدريبية وغيرها من البرامج الهادفة التي تنمي هذه المواهب، وتجعل أجيال الذهب تستمر في رفع علَم المملكة في جميع المحافل العالمية".
وأشاد بتنظيم إسطبلات الرياض لدوري فرسان المستقبل لقفز الحواجز.