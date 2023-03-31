أخبار مفرحة في تدريبات الشباب قبل الديربي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تدريباته مساء يوم الجمعة على ملعبه بمقر النادي، يأتي ذلك تحضيراً لديربي الرياض أمام الهلال يوم الجمعة المقبل السابع من إبريل على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز ضمن منافسات الجولة الـ 22 لدوري روشن السعودي لموسم 2022/23.
بدأ التدريب الذي قاده المدرب الإسباني فيسنتي مورينيو بتمارين إحماء وتسخين كما اشتمل على تدريبات لياقية، حيث قسم المدير الفني مورينيو الفريق لمجموعتين، الأولى أدت تمارين لياقيـة، فيما أدت المجموعة الثانية تدريبات تكتيكية في منتصف الملعب، قبل أن يختتم الحصة بمنـاورة تكتيكيـة علـى نصف الملعب شهدت تطبيق عدة جمل.
وشهدت الحصة التدريبية مشاركة المدافع حسان تمبكتي في القسم الأول من التدريبات الجماعية فيما أدى ريـاض شراحيلي تدريبات خاصة برفقة أخصائي العلاج الطبيعي.
ويخوض الفريق مواجهة الجمعة المقبلة وهو في المركز الثالث برصيد 44 نقطة فيما يحتل الهلال المركز الرابع بـ39 نقطة مع مباراتين مؤجلتين.