أخبار مفرحة في تدريبات الشباب قبل الديربي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تدريباته مساء يوم الجمعة على ملعبه بمقر النادي، يأتي ذلك تحضيراً لديربي الرياض أمام الهلال يوم الجمعة المقبل السابع من إبريل على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز ضمن منافسات الجولة الـ 22 لدوري روشن السعودي لموسم 2022/23.