من خلال بطولة عمان الدولية.. السعودي "سلهب" يبدأ أولى نجاحاته الاحترافية

دون المحترف السعودي فيصل سلهب اسمه في تاريخ سجلات اللاعبين المحترفين في العاصمة العمانية مسقط نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن نجح في التأهل إلى المرحلة النهائية من منافسات سلسلة بطولات عمان الدولية، يأتي ذلك في ثاني مشاركاته الرسمية، بعد أن كان أعلن احترافه مطلع الشهر الجاري قبيل انطلاق منافسات البطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة برعاية سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية.
وقدم سلهب أداءً مميزاً ومتواصلاً على مدار جولات البطولة الأربع، حيث أنهى الجولة الأولى بنتيجة 77 ضربة و73 في الثانية و78 في الثالثة، قبل أن يختتم المنافسات بنتيجة 72 في الجولة الأخيرة ليبلغ مجموعه النهائي 300 ضربة (12 ضربة فوق المعدل) على مدار الجولات الأربع. وتفتح البطولة المنظمة على روزنامة الجولة الآسيوية أبواب المشاركة للمحترفين والهواة في آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث شهدت تنافس 132 من نخبة لاعبي أكثر من 20 دولة. وانتهت منافسات المرحلة الأولى في ثاني أيام البطولة، حيث تأهل اللاعبون الـ 78 الأفضل نتيجة ومن بينهم سهلب إلى آخر جولتين.
ونجح فيصل في بلوغ قائمة المتوجين بجوائز مالية، حيث قدم أداءً لافتاً على ملعب الموج في ثاني جولات البطولة، وعلى رغم الصعوبات التي واجهها في الجولة الثالثة، إلا أنه نجح في إطلاق مسيرته الاحترافية بشكل ملفت على ملعب الموج بعد جولة رابعة استثنائية، حيث أنهاها بنتيجة 72 ضربة ليتوج بنهاية المنافسات بجائزة مالية بمقدار 4400 دولار.
وأبدى "سلهب" سعادته بالسرعة التي نجح من خلالها في بلوغ المرحلة النهائية لإحدى بطولات جولات المحترفين، وبمنافسة أبرز اللاعبين في المنطقة إذ يقول": يا له من شعور عظيم شعور بلوغ المراحل النهائية هنا في عمان، خصوصاً على ملعب صعب وخطير ووسط منافسة قوية من لاعبين على مستوى عالٍ ضمن منافسات الجولة الآسيوية وهو ما يزيد من قناعتي بقيمة ما تحقق".
من جانبه علق الرئيس التنفيذي لقولف السعودية نوح علي رضا بالقول: "شاهدنا أداءً مميزاً لفيصل سلهب على مدار الأيام الأربعة الماضية، ونحن في قولف السعودية فخورون بنجاحه في التأهل إلى المرحلة النهائية في بطولة تقام في وقت مبكر من عمر مسيرته الاحترافية، وهو ما يؤكد تميز رحلة تطوره كلاعب هاو من خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في السنوات الماضية، ونحن واثقون من قدرته على المضي قدماً لتحقيق المزيد من المنجزات خلال مسيرته كلاعب محترف".
ويتابع نوح: "إلى جوار فيصل نواصل دعمنا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للقولف لزميليه عثمان الملا وسعود الشريف، باعتبارهم قدوة لأجيال قادمة من أبناء السعودية الراغبين في دخول عالم القولف".
وبعد مسيرة رائعة كلاعب هاو نجح خلالها فيصل سلهب في الفوز ببطولتين في منطقة الشرق الأوسط في العام 2021، من بينها بطولة السعودية المفتوحة اتخذ قراره باحتراف اللعبة إلى جوار زميله سعود الشريف مطلع الشهر الجاري على ملعب رويال غرينز، وينتظر أن يعيش سلهب موسماً حافلاً بالمشاركات ضمن منافسات الجولة الآسيوية، تأتي من بينها سلسلة بطولات قطر نهاية هذا الأسبوع، قبل الانتقال إلى شرق القارة حيث يشارك في سلسلة بطولات تايلند.