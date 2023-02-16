من خلال بطولة عمان الدولية.. السعودي "سلهب" يبدأ أولى نجاحاته الاحترافية

وبعد مسيرة رائعة كلاعب هاو نجح خلالها فيصل سلهب في الفوز ببطولتين في منطقة الشرق الأوسط في العام 2021، من بينها بطولة السعودية المفتوحة اتخذ قراره باحتراف اللعبة إلى جوار زميله سعود الشريف مطلع الشهر الجاري على ملعب رويال غرينز، وينتظر أن يعيش سلهب موسماً حافلاً بالمشاركات ضمن منافسات الجولة الآسيوية، تأتي من بينها سلسلة بطولات قطر نهاية هذا الأسبوع، قبل الانتقال إلى شرق القارة حيث يشارك في سلسلة بطولات تايلند.