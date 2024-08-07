منافسة "دنيا" في التايكوندو: بطلة تايلاند فكرت في الاعتزال بعد برونزية ريو 2016.. وفازت في معظم نزالاتها

وعلى الرغم من سنها الصغير نسبيًا، فإن صاحبة الـ27 عامًا تحمل في رصيدها 30 ميدالية متنوعة، من بينهم 21 ميدالية ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات، من بينهم ميداليتان ذهبيتان في بطولة العالم، و12 ذهبية في الجائزة الكبرى.