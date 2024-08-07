منافسة "دنيا" في التايكوندو: بطلة تايلاند فكرت في الاعتزال بعد برونزية ريو 2016.. وفازت في معظم نزالاتها

أوقعت قرعة الدور ربع النهائي لرياضة التايكوندو في منافسات وزن 49 كجم البطلة السعودية دنيا أبوطالب في مواجهة بطلة تايلاند بانيباك وونجباتاناكيت المصنفة الأولى عالميًا حاملة ذهبية الدورة الأولمبية السابقة طوكيو 2020.
وتلتقي البطلة السعودية نظيرتها التايلاندية اليوم الأربعاء في حدود الساعة 3.53 عصرًا، والفائز يصل إلى نصف النهائي لينافس على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.
تمتلك البطلة "بانيباك" سجلًا مميزًا للغاية في منافسات التايكوندو المختلفة، إذ تشير الإحصائيات إلى أنها لعبت 192 نزالًا، استطاعت الفوز في 169 نزالًا منهم بنسبة 88%.
وتحمل البطلة الآسيوية في جعبتها ميداليتين أولمبيتين، إحداهما برونزية في دورة ريو 2016 في البرازيل، والأخرى ذهبية في دورة طوكيو 2020 في اليابان.
وعلى الرغم من سنها الصغير نسبيًا، فإن صاحبة الـ27 عامًا تحمل في رصيدها 30 ميدالية متنوعة، من بينهم 21 ميدالية ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات، من بينهم ميداليتان ذهبيتان في بطولة العالم، و12 ذهبية في الجائزة الكبرى.
عقب انتهاء منافسات دورة ريو 2016، وحصولها على البرونزية، فكرت البطلة التايلاندية بجدية في الاعتزال وكانت وقتها في عمر الـ19، ولم يكن تفكيرها نابعًا من تحقيقها إنجازًا، بل لحزنها لخسارة الذهب، ولكن مدربها الكوري تشوي يونج سوك أقنعها بالعودة، ومواصلة التدريب، وتأجيل أحلام الذهب إلى طوكيو 2020.
تقول الفتاة التايلاندية في تصريح سابق: "عندما فزت بالميدالية البرونزية آنذاك، اعتقد الجميع أنه إنجاز عظيم. لكن بالنسبة لي، كانت كابوسًا وكانت لحظة مؤلمة. في جزء من الثانية، أفسدتها. شعرت بخيبة أمل كبيرة لدرجة أنني أخبرت مدربي أنني لا أريد الاستمرار. لكن بعد شهرين، افتقدت التايكوندو حقًا واستأنفت التدريب".
وبالفعل استطاعت "بانيباك" تحقيق أحلامها في الدورة الأولمبية التالية في اليابان، وحققت الذهب على حساب بطلة إسبانيا في نهائي وزن 49 كجم، وهي أول ذهبية أولمبية في تاريخ هذه الرياضة القتالية لمملكة تايلاند.
تعتزم البطلة التايلاندية اعتزال التايكوندو بعد الألعاب الأولمبية في باريس، فهي تريد السماح لجسدها بالتعافي من الإصابات السابقة التي ألمّت بها منذ بداية ممارستها اللعبة في سن السبع سنوات.
وتقول: "قال لي الطبيب إنني أستطيع الاستمرار في المنافسة، لكن يتعين عليّ العمل على عضلات أخرى لمساعدة وركي. كما أصبت بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي". وتضيف: "بعد دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، سأتوقف عن المنافسة. بعد ذلك، سأعالج جسدي بالكامل".
وتأمل "بانبياك" بعد الاعتزال في فتح صالة ألعاب رياضية ومقهى، إذ تقول: "أريد أن أنقل المعرفة والخبرة التي لديّ إلى الأطفال، وأن أفعل ما أحبه".