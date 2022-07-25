أخضر الناشئين يفتتح معسكره التدريبي في جدة استعدادًا لكأس العرب

يفتتح المنتخب السعودي للناشئين تحت 17 عامًا غدًا الثلاثاء مبارياته التجريبية ضمن معسكره الإعدادي في مدينة جدة، والذي يمتد حتى الخامس من شهر أغسطس المقبل، في إطار برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب في الجزائر.