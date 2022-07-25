أخضر الناشئين يفتتح معسكره التدريبي في جدة استعدادًا لكأس العرب

يفتتح المنتخب السعودي للناشئين تحت 17 عامًا غدًا الثلاثاء مبارياته التجريبية ضمن معسكره الإعدادي في مدينة جدة، والذي يمتد حتى الخامس من شهر أغسطس المقبل، في إطار برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب في الجزائر.
ويستضيف "الأخضر" منتخب السودان في تمام السابعة والنصف مساءً، على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية.
على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم الاثنين على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية متنوعة.
يُذكر أن بطولة كأس العرب ستُقام في الجزائر خلال الفترة من الـ 23 من شهر أغسطس وحتى الثامن من شهر سبتمبر المقبلين.