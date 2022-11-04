انتزع اللقب الـ35.. "الفيصلي" يُتوَّج بلقب الدوري الأردني

وعزَّز الفيصلي، الذي تأسس عام 1932، رقمه القياسي بوصفه أكثر الفِرق تتويجًا بلقب الدوري بـ35 مرة، ورفع رصيده إلى 81 لقبًا في جميع المسابقات المحلية، 35 لقب دوري، 21 لقب كأس الأردن، و17 لقب كأس السوبر، 8 درع الاتحاد، إضافة إلى فوزه مرتين بلقب كأس الاتحاد الآسيوي عامَي 2005 و2006.