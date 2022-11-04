انتزع اللقب الـ35.. "الفيصلي" يُتوَّج بلقب الدوري الأردني

تُوِّج فريق الفيصلي الأول لكرة القدم بلقب دوري المحترفين الأردني للموسم الجاري 2022؛ وذلك بعد فوزه على الجزيرة 4-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير محمد بالزرقاء في ختام الجولة الـ22 (الأخيرة) اليوم الجمعة.
وعزَّز الفيصلي، الذي تأسس عام 1932، رقمه القياسي بوصفه أكثر الفِرق تتويجًا بلقب الدوري بـ35 مرة، ورفع رصيده إلى 81 لقبًا في جميع المسابقات المحلية، 35 لقب دوري، 21 لقب كأس الأردن، و17 لقب كأس السوبر، 8 درع الاتحاد، إضافة إلى فوزه مرتين بلقب كأس الاتحاد الآسيوي عامَي 2005 و2006.
وانفرد الفيصلي، الذي يقوده جمال أبو عابد، بصدارة الترتيب رافعًا رصيده إلى 51 نقطة؛ ليبدد طموحات مطاردَيْه (الوحدات والحسين إربد) للظفر باللقب.