الأهلي يعلن تعاقده مع الحارس البرازيلي رينان ريبيرو

ومثل الحارس البرازيلي ثلاثة أندية في بلاده منذ موسم 2008 – 2009 هي: إشتوريل برايا، ساو باولو، وأتلتيكو مينيرو، قبل أن يخوض تجربته الاحترافية خارج حدود البرتغال، إضافة لتمثيله منتخب البرازيل تحت 20 عامًا وتحت 23 عامًا، وانضم رينان ريبيرو إلى سبورتنغ في صيف 2018، قادمًا على سبيل الإعارة من إستوريل برايا؛ حيث دفع سبورتنغ 250 ألف يورو مقابل الحصول على خدماته، وفي يناير/كانون الثاني 2019، فعل سبورتنغ لشبونة خيار الشراء بقيمة 1.1 مليون يورو.