الأهلي يعلن تعاقده مع الحارس البرازيلي رينان ريبيرو

أعلن نادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع حارس المرمى البرازيلي رينان ريبيرو لمدة موسم واحد، قادمًا من صفوف سبورتنغ لشبونة البرتغالي، ليدعم صفوف الفريق في منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي.
ونشر النادي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" لأجمل التصديات للحارس البرازيلي، أرفقها بعبارة "الحارس البرازيلي رينان ريبيرو أهلاويًّا حتى عام 2023".
وغادر الحارس البرازيلي ناديه سبورتنغ لشبونة البرتغالي بنهاية عقده هذا الموسم؛ حيث لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الفريق البرتغالي منذ ثلاث سنوات، وانتقاله لأهلي جدة في صفقة انتقال حر.
يشار إلى أن آخر مباراة خاضها الحارس البرازيلي كانت في ديسمبر/كانون الأول 2019 وهي المباراة التي فاز فيها سبورتنغ 3-صفر في لاسك؛ حيث طُرد في الدقيقة 34.
ويأتي تعاقد النادي مع الحارس البرازيلي من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى، ترقبًا لرحيل الحارس الشاب محمد الربيعي.
ومثل الحارس البرازيلي ثلاثة أندية في بلاده منذ موسم 2008 – 2009 هي: إشتوريل برايا، ساو باولو، وأتلتيكو مينيرو، قبل أن يخوض تجربته الاحترافية خارج حدود البرتغال، إضافة لتمثيله منتخب البرازيل تحت 20 عامًا وتحت 23 عامًا، وانضم رينان ريبيرو إلى سبورتنغ في صيف 2018، قادمًا على سبيل الإعارة من إستوريل برايا؛ حيث دفع سبورتنغ 250 ألف يورو مقابل الحصول على خدماته، وفي يناير/كانون الثاني 2019، فعل سبورتنغ لشبونة خيار الشراء بقيمة 1.1 مليون يورو.